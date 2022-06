Gewitter und Sturmböen : Unwetter zieht über NRW – Starkregen und Sturmschäden in mehreren Städten

Foto: Carsten Pfarr 13 Bilder Sturm und Starkregen richten teils schwere Schäden in NRW an

Düsseldorf Erst war es heiß, dann fing es an zu krachen: Am Donnerstagabend sind teils schwere Unwetter über NRW gezogen. In Mönchengladbach und Krefeld kam es zu Starkregen, in Teilen Duisburgs fiel das Telefonnetz aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Donnerstagabend sind teils schwere Unwetter über Nordrhein-Westfalen gezogen – mit Starkregen, Gewittern und örtlichen Sturmböen. Wir geben einen Überblick, wo Schlimmeres passiert ist und aktualisieren fortlaufend:

Foto: dpa/Alex Forstreuter 12 Bilder Hitzewelle, Unwetter, Hochwasser - Wetterextreme in NRW 2022

Auch in anderen Städten wie Düsseldorf und Duisburg krachte es heftig mit starkem Regen. In der Landeshauptstadt fielen einige Ampeln aus. Nähere Berichte über Schäden lagen noch nicht vor.

In Duisburg wurden bis 20.30 Uhr etwa 500 wetterbedingte Einsätze gemeldet, wie Feuerwehr mitteilte. Im Stadtteil Baerl war der Notruf durch einen Ausfall des Telefonnetzes nicht erreichbar. Einsatzkräfte fuhren dort vermehrt durch die Straßen, falls Anwohner Hilfe benötigten.

In Krefeld wurden Straßen und Keller überflutet, Bäume stürzten um - auch auf die Zugstrecke zwischen Krefeld und Meerbusch, die dadurch zeitweise blockiert war. In Köln meldete die Feuerwehr via Twitter 32 Einsätze. Auch dort waren Bäume umgestürzt.

Zum Wochenende hin soll sich das Wetter beruhigen. Der Freitag wird ruhiger und wolkig, im Osten von NRW kann es zu Tagesbeginn noch letzte Regenschauer geben. In der zweiten Tageshälfte kommt auch mal die Sonne raus, es gibt nur vereinzelte, kurze Schauer. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 23 Grad.

Am Wochenende scheint dafür die Sonne und es wird wieder wärmer: Ab Samstag können sich die Menschen in NRW auf blauen Himmel freuen, Niederschlag bleibt bei Höchstwerten zwischen 23 und 27 Grad aus.

(chal/top/dpa)