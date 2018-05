Unwetter in NRW: Starke Gewitter überfluten Straßen in Düsseldorf

Unwetterwarnung in NRW : Starke Gewitter überfluten Straßen in Düsseldorf

Auf der Danziger Straße in Düsseldorf stehen Wassermassen. Die Straße musste gesperrt werden. Foto: Gerhard Berger

Essen Am Dienstag gibt es Unwetterwarnungen für mehrere Regionen in Nordrhein-Westfalen. In Düsseldorf hat der Regen Straßen überflutet. Es ziehen starke Gewitter über das Land.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ab Dienstagmittag zogen erste Gewitter von Südwesten bis Nordosten durch das Land. In Düsseldorf hat der starke Regen bereits einige Straßen überflutet. Die Danziger Straße in Richtung Flughafen ist am frühen Abend in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Es gibt Umleitungen über die Parallelstraße ab dem „Fashion House“, sagt die Polizei. Eine lange Schlammspur bedeckt die Fahrbahn, die gereinigt werden muss, bevor der Verkehr wieder fließen kann. Es gibt lange Staus im Feierabendverkehr.

„Außerdem haben wir Ampelausfälle im gesamten Stadtgebiet“, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Feuerwehr bestätigt, dass es im Norden der Stadt zahlreiche Einsätze wegen Überschwemmungen gebe. Auch im Kö-Tunnel hatte sich das Wasser gesammelt. Betriebe der Stadt sind unterwegs, um das Wasser abzupumpen.

Unwetterwarnung in mehreren Regionen

Gegen 17.30 Uhr lagen unter anderem Unwetterwarnungen für Düsseldorf, Duisburg, Essen und Wuppertal vor. Auch für das Sauer- und Siegerland sowie für die Region rund um Aachen sprach der DWD Unwetterwarnungen aus. Schwere Gewitter könnten Gebäude beschädigen und Bäume entwurzeln.



Wettervorhersage : Sonne und schwere Gewitter wechseln sich ab

zurück

weiter

Es könne zu Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter, örtlich auch bis zu 30 Litern pro Quadratmeter, Hagel und starken Böen bis 60 km/h kommen.

„Die Gewitter halten bis in die Nacht an. Am Mittwoch geht es vor allem westlich des Rheins weiter“, sagte , sagte die Meteorologin Yvonne Tuchscherer vom DWD in Essen. Dazu wird es zwischen 22 und 26 Grad, am Mittwoch bis 27 Grad warm.

Auch am Donnerstag halten die Schauer und teils kräftigen Gewitter an, örtlich seien Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich.

Zum Wochenende hin dreht sich dann das Wetter. Ab Freitag werden sommerliche Temperaturen um die 28 Grad erwartet, am Wochenende und zu Beginn der neuen Woche könnte sogar die 30-Grad-Marke geknackt werden. Dazu wird es trocken und sonnig.

(lsa/dpa)