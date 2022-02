Ankündigung von Ministerin Gebauer : Schule in NRW fällt am Donnerstag wegen Unwetterwarnung aus

Schule in NRW fällt am Donnerstag wegen Unwetterwarnung aus

Düsseldorf Große Überraschung infolge einer Unwetterwarnung für Donnerstag: Der Unterricht an allen Schulen in NRW fällt einen Tag lang aus. Und Kita-Kinder sollen möglichst Zuhause bleiben.

In Nordhrein-Westfalen fällt der Unterricht an allen Schulen an diesem Donnerstag wegen eines befürchteten Unwetters mit heftigen Sturmböen aus. Das sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch überraschend im Düsseldorfer Landtag. Die Entscheidung sei nach Rücksprache mit dem Deutschen Wetterdienst gefallen.