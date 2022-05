Am Freitag, 20. Mai 2022, zog erneut eine Unwetterfront über NRW hinweg, mit Starkregen, Gewitter und Sturmböen. Zwar war das Unwetter weniger stark als zuvor befürchtet, doch vereinzelt kam es in der Region zu Überflutungen oder Blitzeinschlägen. Im Stadtteil Hubbelrath in Düsseldorf hat der Starkregen die Erkrather Landstraße überflutet.