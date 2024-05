Gewitter und Starkregen Unwetter droht in NRW – Hochwasserwarnung für mehrere Flüsse

Für Probleme sorgen kann vor allem der viele Regen, der in kurzer Zeit niederprasselt: „Die Gewitter ziehen nur langsam und können daher über längere Zeit an einem Ort große Regenmengen mit sich bringen“, erklärte Nils Damke vom DWD in Essen. So seien bei wiederholten Gewittern Niederschlagsmengen von 40 Litern oder mehr pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden nicht ausgeschlossen, warnt der Wetterdienst.