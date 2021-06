Wetter in NRW : Unwetter und starker Regen sorgen für Überschwemmungen

Einsatz in Bottrop: Ein Feuerwehrmann geht über eine überflutete Straße, teilweise stand das Wasser bis zu einem Meter hoch. Foto: dpa/-

Düsseldorf Gewitter und starke Regen haben an Fronleichnam und in der Nacht zu Freitag für viele Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Besonders betroffen waren das Ruhrgebiet und Münsterland.

Starkregen und Gewitter haben in Teilen Nordrhein-Westfalens zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehr und Polizei geführt. Etwa in Laer (Kreis Steinfurt) sei ein Bach übergelaufen und habe zu Überflutungen auf Straßen geführt und Keller vollaufen lassen, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen. Insgesamt seien am Donnerstagabend rund 50 wetterbedingte Einsätze verzeichnet worden.

In Mülheim an der Ruhr haben starke Gewitter mit großen Regenmengen bis um 2.30 Uhr 72 Einsätze gefordert, es wurde Vollalarm ausgelöst. Hierbei handelt es sich größtenteils um vollgelaufene Keller, Unterführungen und Tiefgaragen, berichtet die Feuerwehr am Freitagmorgen. Rund 100 Rettungskräfte waren im Einsatz, neben der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr auch das Technische Hilfswerk (THW) mit drei Fahrzeugen.

Zahlreiche Einsätze für die Feuerwehr gab es auch in Duisburg und Essen. Auch in Recklinghausen und Hamm wurden laut Polizei mehrere Straßen und Unterführungen überspült.

In Bottrop zog kurz nach 22 Uhr das Unwetter mit Starkregen über das Stadtgebiet. Innerhalb kürzester Zeit liefen rund 60 Notrufe in der Leitstelle auf, berichtet die Feuerwehr. Wasser drang in Keller ein und Straßenzüge wurden überschwemmt. Im Bereich der Brakerstraße habe sich das Wasser auf einer Länge von rund 200 Metern teilweise einen Meter hoch gestaut. Mehrere Gewerbebetriebe wurden stark unter Wasser gesetzt. Der Einsatz dauerte bis in die frühen Morgenstunden.

Auch am Freitag erwartete der Deutsche Wetterdienst (DWD) in NRW nach zunächst nur örtlichen Schauern ab dem Mittag erneut Gewitter, Starkregen, Sturmböen und Hagel - teils auch unwetterartig. Am Samstag sei demnach wieder Starkregen möglich, allerdings weniger verbreitet als noch am Vortag und mit Schwerpunkt in der Osthälfte. Bis Sonntag sind Unwetter mit starken Regenfällen und Gewittern möglich.

