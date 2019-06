Trotz Starkregen und Gewitter : NRW bleibt von Unwetterschäden verschont

Offenbach Hitze und Gewitter wechselten sich in den vergangenen Tagen ab. In der Nacht zu Donnerstag waren Starkregen und Gewitter angekündigt. Von Unwetterschäden blieb NRW verschont. Jetzt kommt die Abkühlung.

Ein großer Gewitterkomplex ist in der Nacht zu Donnerstag über Deutschland gezogen und hat dabei vor allem in den westlichen Bundesländern für Starkregen gesorgt.

In Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland habe es die größten Niederschläge gegeben, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstagmorgen.

In Kleve fielen pro Stunde und Quadratmeter bis zu 28 Liter Regen, in Winterspelt in Rheinland-Pfalz waren es in sechs Stunden 34 Liter. Für den Donnerstag erwartete der DWD für die Westhälfte Deutschlands eine deutliche Abkühlung auf Temperaturen um die 20 Grad.