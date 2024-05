Regengebiet zieht über NRW hinweg Feuerwehr pumpt Keller in Wuppertal nach Starkregen aus

Wuppertal · Auch am Dienstag regnet es zum Teil heftig in Nordrhein-Westfalen. In Wuppertal rückt die Feuerwehr aus, weil Keller volllaufen und Straßen überschwemmt werden.

21.05.2024 , 19:23 Uhr

Eine Straße in Wuppertal steht nach Starkregen unter Wasser. Foto: dpa/Matthi Rosenkranz

Starker Regen hat am Dienstag in Wuppertal nach Angaben der Feuerwehr zu vollgelaufenen Kellern und überschwemmten Straßen geführt. Auf dem Stadtgebiet habe es 37 Einsatzstellen gegeben, sagte ein Sprecher am Abend. Unter anderem sei es für die Feuerwehr darum gegangen, im Westen der Stadt Keller auszupumpen. „Aber die Lage ist abgearbeitet“, sagt er. Im benachbarten Solingen sei es ähnlich gewesen.

(dw/dpa)