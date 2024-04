Unwetter in NRW Sturm für die Jahreszeit nicht ungewöhnlich

Der Sturm hatte in NRW am Montag zahlreiche Feuerwehreinsätze und Störungen im Bahnverkehr verursacht. In Bottrop und Hattingen wurden Menschen von umstürzenden Bäumen getroffen und verletzt. Umgekippte Bäume blockierten Straßen und Bahnstrecken. In Bochum krachte ein Baum gegen ein Mehrfamilienhaus und wurde aufwendig geborgen. In Köln wurde ein Busfahrer verletzt, nachdem ein Baum auf seinen Bus gekracht war.