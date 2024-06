Wetterdienst warnt Unwetter mit Hagel und Starkregen in NRW erwartet – Gefahr von Tornados

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Warnung herausgegeben, ab dem späten Dienstagvormittag sind in weiten Teilen von NRW Unwetter wahrscheinlich. Die Stadt Düsseldorf gab am späten Montagabend bekannt, dass aufgrund der Unwetterwarnung die drei EM-Fanzonen in der Innenstadt und am Rheinufer geschlossen bleiben.