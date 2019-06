„Es wird was passieren“ : Experte warnt vor neuer Unwetter-Nacht in NRW

Experte warnt vor neuer Unwetter-Nacht in NRW

„Es wird was passieren“

Düsseldorf NRW steht eine neuerliche Unwetter-Nacht bevor. Experten rechnen mit Starkregen und orkanartigen Böen. Auch Tornados können nicht ausgeschlossen werden. Für den Donnerstag gibt es dann gute Nachrichten.

Wo genau das Unwetter herunter kommt, ist noch unklar. „Man kann nicht genau sagen, ob es Köln oder Düsseldorf trifft, klar ist nur, es wird was passieren“, sagt Jürgen Michalski vom Deutschen Wetterdienst (DWD) unserer Redaktion. Ganz NRW müsse sich auf eine Unwetter-Nacht gefasst machen.

Tagsüber sei die Gewittergefahr noch gering. Einzelne kurze Gewitter würden zwar bereits schon am Nachmittag und frühen Abend über das Land ziehen, in der Nacht zu Donnerstag wird es jedoch heftiger. „Im gesamten Westen muss mit heftigem Starkregen, Hagel und orkanartigen Böen gerechnet werden“, sagt der Wetter-Experte.

In der Nacht zu Mittwoch hatte ein Tornado in Bocholt für große Schäden gesorgt. Zahlreiche Dächer wurden abgedeckt, Autos teilweise meterweit geschleudert.

Der Donnerstag beginnt deutlich entspannter und auch kälter. Die Niederschläge sollen im Verlauf des Tages abklingen. Auch die Wolken nehmen vom Westen her ab. Die Höchsttemperaturen liegen dann nur noch zwischen 18 und 22 Grad. In der Nacht zu Freitag wird es nur gering bewölkt bis klar. Es bleibt trocken. Die Tiefsttemperatur sinkt auf 11 bis 8 Grad. Am Freitag kann es vereinzelt erneut zu Gewittern mit heftigen Schauern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen dann wieder zwischen 23 und 26 Grad. Der Samstag soll niederschlagsfrei bleiben. Bei Temperaturen zwischen 18 und 21 Grad weht voraussichtlich ein frischer Wind aus Südwest. Vereinzelt kann es dann auch noch zu stürmischen Böen kommen.