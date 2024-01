Wetter in NRW Etwas Sonne vor dem winterlichen Unwetter

Wolkig und zeitweise auch länger sonnig wird es am Dienstag in Nordrhein-Westfalen. Allerdings müssen sich die Menschen östlich des Rheins am Vormittag noch auf einzelne Schneeschauer mit Glätte einstellen. Die Höchsttemperaturen liegen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) am Dienstag in NRW bei null bis plus drei Grad, in Hochlagen bei minus drei bis plus ein Grad.