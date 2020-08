Gewitter durch Hitzewelle : Erneut Unwetter in Nordrhein-Westfalen erwartet

Unwetter durch Hitzewelle in NRW

Düsseldorf Nach der Hitze folgen Gewitter mit großen Regenmengen und Hagel: In NRW soll es auch am Wochenende ungemütlich werden. Bereits am Dienstag sorgten Unwetter für überflutete Straßen.

Bei weiterhin sommerlichen Temperaturen wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Tagen wechselhaft. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) verlängerte seine Warnung vor extremer Hitze im westlichen Landesteil bis Mittwochabend. Das bedeutet, dass die sogenannte gefühlte Temperatur dort tagsüber weiterhin über 38 Grad liegen kann. Der DWD geht dabei von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung aus. Auch Unwetter sind am Mittwoch weiter möglich.

Der Donnerstag startet zunächst heiter. Im Laufe des Tages ziehen Wolken auf, es kann zu Schauern und kräftigen Gewittern kommen. Vereinzelt ist auch Hagel möglich. Die Höchstwerte liegen laut Vorhersage zwischen 32 und 35 Grad.

Auch am Freitag bleibt die Gewittergefahr bestehen. Laut DWD gibt es gebietsweise schauerartigen Regen, der in Gewitter umschlagen kann. Die Temperaturen klettern nicht über 25 Grad in der Hocheifel und 31 Grad im östlichen Münsterland.

Auch am Wochenende erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen ungemütliches Wetter. Laut Vorhersage kann es am Samstag zu Starkregen und Unwetter kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 26 und 28 Grad.

(top/dpa)