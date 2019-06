Kostenpflichtiger Inhalt: Bauteile durch Blitzeinschlag zerstört : Ende der Bahnprobleme nicht in Sicht - Gewitter sorgt für Chaos auf den Schienen

Foto: Melanie Schillings 5 Bilder Blitze, Regen, dunkler Himmel: Unwetter ziehen über NRW.

Düsseldorf Nach den heftigen Unwettern hat die Bahn in NRW mit massiven Problemen zu kämpfen. S-Bahnen mussten evakuiert werden, in einer der Bahnen in Düsseldorf kam es zu einem medizinischen Notfall. Die Signalstörungen bei Mülheim dauern auch am Mittag an.