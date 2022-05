Sturmtief „Emmelinde“ : Unwetter zieht über NRW - mindestens 43 Verletzte in Paderborn

Unwetter zieht über NRW - mindestens 43 Verletzte in Paderborn

Liveblog Düsseldorf Durch das schweres Unwetter mit Orkanböen in Paderborn sind dutzende Menschen verletzt worden. In Lippstadt hat vermutlich ein Tornado für Verwüstung gesorgt. Die Polizei warnt dort auch für Samstag vor Gefahr.

Am Freitag beherrschten wieder Blitz, Donner, Hagel und Starkregen die Wetterlage. Es gab amtliche Unwetterwarnungen. Genaue Prognosen, wo die Gewitter am heftigsten würden, waren schwierig. In NRW traf es dann Paderborn und Lippstadt besonders schlimm. Anderswo kam es zu vollgelaufenen Kellern und anderen Problemen.