Sturmtief „Emmelinde“ : Unwetter in NRW – Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren

Foto: dpa/Lino Mirgeler 34 Bilder Tornado in NRW – große Schäden in Paderborn und Lippstadt

Liveblog Düsseldorf Durch das schwere Unwetter mit Orkanböen in Paderborn sind dutzende Menschen verletzt worden. In Lippstadt hat vermutlich ein Tornado für Verwüstung gesorgt, das am Samstag beseitigt wird. Die Polizei warnt dort auch für Samstag vor Gefahr.

