Warnung des Deutschen Wetterdienstes Unwetter in NRW angekündigt – Dauerregen bis Samstag

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich zum Wochenende hin auf Dauerregen einstellen. Am Donnerstagnachmittag erreichte die Gewitterfront unsere Region. Erwartet werden bis Samstag einzelne starke Gewitter mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen, sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus. Vor allem im Südwesten soll es bis in die Nacht zum Samstag heftig regnen. Zwischen 30 und 40 Liter und örtlich auch über 50 Liter pro Quadratmeter sollen dabei in 12 bis 24 Stunden fallen. Unwetter seien nicht ausgeschlossen