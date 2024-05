Warnung des Deutschen Wetterdienstes Unwetterwarnung in NRW – Dauerregen bis Samstag

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die Eifelregion in Nordrhein-Westfalen für Freitag eine amtliche Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen herausgegeben. Betroffen seien die Kreise Euskirchen, Rhein-Sieg und die Städteregion Aachen, teilte der DWD am Freitag mit. In den Gebieten südwestlich einer Linie von Düsseldorf bis zum Allgäu sei mit ergiebigem Dauerregen zu rechnen.