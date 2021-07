Bilanz des Wetterdienstes : 182,4 Liter Regen pro Quadratmeter im Märkischen Kreis

Offenbach In zahlreichen Orten in NRW wurden Regenmengen von weit über 100 Litern pro Quadratmeter innerhalb von drei Tagen gemessen. Der meiste Regen fiel im Märkischen Kreis.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Freitag eine erste Bilanz des Extremregens der vergangenen Tage gezogen. Danach fielen innerhalb von 72 Stunden in Nachrodt-Wiblingwerde im Märkischen Kreis 182,4 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Die zweitgrößte Menge wurde in Hagen verzeichnet. Dort fielen zwischen 5.50 Uhr am 12. Juli und dem 15. Juli insgesamt 175,7 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Knapp dahinter lag Altena im Märkischen Kreis mit 174,9 Litern pro Quadratmeter.