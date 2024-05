Feuerwehr meldet Schäden Windhose sorgt in Hagen für zahlreiche Einsätze

Hagen · Die Feuerwehr in Hagen meldet, dass am Mittwoch gegen 16 Uhr eine Windhose in der Stadt für Schäden sorgte. Es gebe zahlreiche Einsätze. Ob es Verletzte gibt, sei noch nicht klar.

Eine Windhose hat in Hagen für zahlreiche Einsätze der Feuerwehr gesorgt (Archivbild). Foto: dpa/Lino Mirgeler

Gegen 16 Uhr habe eine Windhose im Bereich Hagen Berchum, Emst und in Teilen der Innenstadt für zahlreiche Einsätze gesorgt, berichtet die Feuerwehr. Bäume seien umgeweht und zahlreiche Dächer beschädigt. Das Dach einer Kirche wurde abgeweht und völlig zerstört. Die Feuerwehr sei mit starken Kräften im Einsatz, hieß es in einer Mitteilung. Ob Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar. Beschädigt worden sei die St. Elisabeth-Kirche in Hagen, sagte ein dpa-Fotoreporter. Der Dachstuhl wurde völlig zerstört. Dabei landeten Bretter und Balken auch auf einem geparkten Auto. Die Feuerwehr hat weitere Berichte zur Lage in der Stadt angekündigt.

