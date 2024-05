Feuerwehr meldet viele Einsätze Unwetter sorgt in Hagen für zahlreiche Schäden — Verdacht auf Tornado

Ein heftiger Starkwind hat in Hagen das Dach eines Kirchturms abgedeckt und Bäume umgerissen. Der Wind sei am Mittwochnachmittag etwa zehn Minuten lang durch Teile der Stadt in Südwestfalen gefegt und habe auch Häuserdächer und zahlreiche Autos beschädigt, sagte ein Feuerwehr-Sprecher am frühen Abend. Die Feuerwehr sprach in einer ersten Meldung bereits davon, dass eine Windhose, auch Tornado gennant, für die Schäden verantwortlich sein könnte.