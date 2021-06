Unwetter in Düsseldorf : Blitz schlägt nahe Radfahrern ein – Kind stürzt und wird angefahren

Unwetter in Düsseldorf

Düsseldorf Während des Unwetters am Freitagabend in Düsseldorf ist ein Mädchen verletzt worden. Es stürzte durch einen Blitzeinschlag vom Fahrrad und wurde von einem Auto angefahren.

Nach einem Blitzeinschlag ist ein Kind mit seinem Fahrrad in der Urdenbacher Kämpe in Düsseldorf gestürzt und von einem Auto angefahren worden. Das circa elfjährige Kind wurde schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher am Freitagabend mitteilte.