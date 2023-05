Gewitter mit Starkregen Hunderte Feuerwehr-Einsätze in NRW – Straßen überflutet, Keller liefen voll

„Die Regenfront ist durch“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in Essen am Dienstag. In Schmallenberg im Sauerland seien in kurzer Zeit 56 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Rund um Bielefeld und Detmold seien es nach Radarmessungen sogar 60 bis 70 Liter pro Quadratmeter gewesen. Diese Wassermengen gehen sonst beinahe in einem ganzen Monat nieder. In Essen fallen beispielsweise im Monat Mai durchschnittlich 73 Liter Regen pro Quadratmeter.