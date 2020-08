Unwetter in Bonn : Umgestürzte Bäume, gestörter Bahnverkehr und vollgelaufene Keller

Bonn Nach der tagelangen Hitze haben Starkregen und Sturm in Bonn für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Auch der Regionalverkehr der Bahn war durch Unwetterfolgen gestört.

Ein Unwetter mit Starkregen hat in Bonn zahlreiche Bäume umstürzen lassen und Wasserschäden an Gebäuden verursacht. „Wir haben jede Menge überflutete Keller, wir haben jede Menge umgestürzte Bäume. Im Moment ist Land unter“, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur. Feuerwehr und Polizei waren ersten Angaben zufolge an vielen Stellen im Einsatz. Kurz nach 18 Uhr sei ein Unwetter mit Starkregen, Sturm und Gewitter über die Stadt gezogen. Auch eine Ampel sei umgestürzt, Stromkabel hingen herab.