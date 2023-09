Untersuchungen in NRW Schadstoffe im Urin von Kindern rückläufig

Die Schadstoffbelastung des Urins von Kindern in Nordrhein-Westfalen ist überwiegend rückläufig. Das haben am Montag veröffentlichte Zeitreihen-Messungen des Landesamtes für Umwelt und Verbraucherschutz ergeben. Durch schärfere Richtlinien seien in den vergangenen Jahren bei einzelnen Substanzen deutliche Rückgänge erreicht worden, teilte das NRW-Umweltministerium in Düsseldorf mit.