Unterstützung bei Einsätzen : NRW-Polizei sucht Social-Media-Rechercheure

Düsseldorf/Duisburg Filme, Fotos, Tweets: Bei polizeilichen Großlagen, aber auch in manchen Vermisstenfällen läuft das Internet voll mit Informationen zum Beispiel von Augenzeugen – Informationen, die der Polizei helfen können. Deshalb sucht sie nun Experten.

Die Polizei in NRW sucht Social-Media-Experten, die bei Facebook , Twitter oder Instagram Informationen recherchieren - um die Kollegen im Einsatz zu unterstützen. So könnten die Polizisten beispielsweise mit aktuellen Fotos von vermissten Personen versorgt werden oder Internet-Videos gesichtet werden, wenn es eine Großlage wie einen Amoklauf gibt. Das Innenministerium bestätigte auf dpa-Anfrage, dass jetzt entsprechende „Monitoring- und Kommunikationscenter“ (GMKC) eingerichtet werden.

Hintergrund ist das Forschungsprojekt „Sentinel“ der Deutschen Hochschule der Polizei, an dem unter anderem das Präsidium in Dortmund beteiligt war. Die These, laut den Forschern: „Soziale Medien vereinen riesige Datenbestände von Fotos, Videos, Informationen und Nachrichten in einem Medium.“ Ein großer Recherchefundus für die Polizei. „Auch spezielle Informationen zu Örtlichkeiten, wie Zugangssituationen, Hinterausgänge, Fluchtwege oder Baumaßnahmen, können Ergebnisse der Informationsgewinnung sein“, so die Kriminal-Forscher.