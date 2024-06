Zahlen aus NRW In dieser Branche gibt es die meisten Unternehmensinsolvenzen

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Nordrhein-Westfalen ist deutlich gestiegen. Im ersten Quartal verzeichneten die Amtsgerichte 1313 Anträge von Betrieben und damit 27,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das teilte das Landesstatistikamt IT.NRW am Dienstag in Düsseldorf mit.