Knapp 54.000 neue Firmen In diesen NRW-Städten werden die meisten Unternehmen gegründet

Knapp 54.000 der rund 654.000 in Nordrhein-Westfalen aktiven Unternehmen seien in dem Jahr neu gegründet worden, teilte das Statistische Landesamt IT.NRW am Mittwoch mit. Dies entspreche einem Anteil von 8,2 Prozent. Demgegenüber standen rund 59.000 Schließungen, was einer Schließungsrate von 9 Prozent entspreche.