Nach Sperrung des Bahnhofs in Unna : Verdächtige Gegenstände auf Bahnsteig sind ungefährlich

Am Mittwochmorgen hat ein Zeuge die Polizei in Unna über einen herrenlosen Koffer und eine Gasflasche am Bahnhof Unna informiert. Sofort wurde der Bahnverkehr eingestellt und ein Entschärfer angefordert. Inzwischen gibt es Entwarnung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Zuge des polizeilichen Einsatzes gegen 6.20 Uhr am Mittwochmorgen in Unna wurde der Bahnverkehr im Bereich des Bahnhofes gestoppt und der Bahnhof abgesperrt. Über die ebenfalls eingesetzte Bundespolizei wurde ein Entschärfer angefordert, der die Gegenstände auf dem Bahnsteig untersuchte. Nach wenigen Minuten konnte er Entwarnung geben.

Auf einer Sitzbank am Bahnsteig war eine rote Gasflasche abgestellt worden. In der Nähe lag ein roter, herrenloser Koffer. Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass die Gegenstände nicht miteinander verbunden waren. Die Gasflasche war leer und in dem Koffer befand sich lediglich Wäsche.

Koffer und Gasflasche wurden sichergestellt. Hinweise darauf, wer die Gegenstände dort hinterlassen hat, liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dazu dauern an. Videoaufzeichnungen vom Bahnhof Unna werden durch die Bundespolizei ausgewertet.

Die Sperrung des Bahnhofes konnte daraufhin gegen 8.50 Uhr wieder aufgehoben und der Bahnbetrieb wieder aufgenommen werden.

(ham)