Unfall mit Gefahrguttransporter : Fahrer auf A1 bei Unna schwer verletzt

Unna Auf der A1 bei Unna kam es am Donnerstag zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Lkws. Ein Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Es bildete sich ein zehn Kilometer langer Stau.

Bei einem Auffahrunfall mit zwei Lastwagen ist am Donnerstag auf der Autobahn 1 einer der Fahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei passierte der Unfall, an dem auch ein Gefahrguttransporter beteiligt war, gegen 8.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Unna und Kamen in Fahrtrichtung Bremen.