Festnahme Streit unter Berufsschülern eskaliert – vier Verletzte in Unna

Bei einer Schlägerei auf dem Hof einer Berufsschule in Unna sind vier Beteiligte verletzt worden. Eine schon seit Längerem bestehende Streitigkeit unter zwei Personengruppen sei auf dem Schulhof eskaliert, berichtete die Polizei am Mittwoch. Rund 20 bis 25 Berufsschüler seien an der Schlägerei am Dienstag beteiligt gewesen, sagte ein Sprecher. Vier von ihnen im Alter von 17 bis 19 Jahren seien teilweise schwer verletzt und von Rettungskräften versorgt worden.