Hintergründe noch unklar : Streit in Flüchtlingsheim in Unna – vier Verletzte und zwei Festnahmen

Bei einer Schlägerei in einem Flüchtlingsheim in Unna wurden vier Personen verletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Unna In einem Flüchtlingsheim in Unna sind am Dienstag bei einer Schlägerei vier Personen verletzt worden, eine davon schwer. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar.

Bei einer Schlägerei in der Erstaufnahmeeinrichtung in Unna-Massen sind am Dienstag vier Personen verletzt worden. Zwei Männer im Alter von 31 und 19 Jahren, die zuerst in Streit geraten waren, seien vorläufig festgenommen worden. Der 31-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung schwer verletzt und kam ins Krankenhaus, teilte die Polizei mit.

Im Zuge der Schlägerei seien zudem eine 18-jährige Bewohnerin sowie zwei Mitarbeiterinnen des Sicherheitsdienstes leicht verletzt worden. Das Security-Personal begab sich selbst in ärztliche Behandlung, die 18-Jährige wurde ambulant im Krankenhaus versorgt.

Die Hintergründe des Streits waren noch unklar. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

(toc/dpa)