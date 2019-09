Bilder verbreitet : Schulfahndung des BKA führt nach Kindesmissbrauch zu Mann aus Unna

Frankfurt/Unna Schneller Ermittlungserfolg: Über eine sogenannte Schulfahndung haben Ermittler einen Mann aus Unna identifiziert, der seine Nichte missbraucht und Bilder im sogenannten Darknet verbreitet haben soll.

Der entscheidende Hinweis kam nach Angaben der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft und das Bundeskriminalamt (BKA) wenige Stunden, nachdem die Fahndung in Nordrhein-Westfalen am Dienstag begonnen hatte. Generalstaatsanwaltschaft und BKA hatten dafür den Grundschulen des Landes nichtpornografische Fotos des Opfers zugeleitet, um es identifizieren zu können. Der Verdächtige - der Onkel des Mädchens - wurde verhaftet, wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten.