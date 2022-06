Kampfmittelräumdienst vor Ort : Große Menge Kriegswaffen und Munition in Wohnung in Unna entdeckt

Große Menge Kriegswaffen und Munition in Wohnung in Unna entdeckt

Unna Ein ganzes Waffenarsenal ist in der Wohnung eines Verstorbenen gefunden worden. Zwischenzeitlich mussten zur Sicherheit sogar die umliegenden Häuser evakuiert werden.

In der Wohnung eines Verstorbenen in Unna sind Waffen und Munition in großen Mengen entdeckt worden. Der Kampfmittelräumdienst habe am Dienstag zunächst Kriegswaffen und Kriegsmunition sichergestellt, berichtete eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Bewohner von drei umliegenden Häusern waren zuvor evakuiert, der Straßenbereich gesperrt worden.