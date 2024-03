Einsatz in Unna Feuer in Kita - Verdacht auf Brandstiftung

In einer Kita in Unna ist ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde bei dem Brand am Freitagabend niemand verletzt. Es handele sich nach derzeitigen Erkenntnissen wahrscheinlich um Brandstiftung. Der oder die Täter legten demnach einen Brandherd im Waschraum, der sich im hinteren Gebäudeteil der Kita befand. Nach kurzer Zeit brannte der Raum komplett, so die Polizei. Anwohner riefen demnach die Feuerwehr, die das Feuer löschte.