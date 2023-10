Ermittlungen in Unna Brand in Flüchtlingsunterkunft – zwei Tatverdächtige freigelassen

Der dringende Tatverdacht gegen die 30 und 39 Jahre alten Bewohner der Unterkunft habe sich nicht erhärtet, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Dortmund am Montag mit. Es werde allerdings weiter gegen die Männer ermittelt, ergänzte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Das Feuer war am vergangenen Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes in Unna-Massen ausgebrochen. 14 Personen waren leicht verletzt worden.