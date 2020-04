Verbotenes Osterfeuer in Unna : Bußgeld für Betrunkenen im Hasenkostüm

Unna Ein betrunkener Mann im Hasenkostüm hat mit seinem verbotenen Osterfeuerchen im eigenen Garten in Unna für einige Unruhe gesorgt.

Gleich zweimal an einem Tag beschäftigte der 63-Jährige mit seinem privaten Feuerchen Polizeibeamte und Ordnungsamt. Als diese den Grundstückseigentümer wegen starker Rauchentwicklung am Samstag zum ersten Mal aufsuchten, öffnete der im Hasen-Outfit. Mitsamt Körbchen in der Hand - allerdings nur mit einer Schnapsflasche gefüllt. Der Sohn löschte das Feuer, wie die Polizei am Dienstag berichtete.