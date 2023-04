Umbenennung der Uni Münster Tschüss Kaiser Wilhelm!

Denn schon schwärmen Historiker aus, um an anderen Namensgebern zu mäkeln. War etwa der Virologe Robert Koch in Menschenexperimente in Afrika verwickelt? Oder Martin Luther ein fanatischer Antisemit? Oder Kolumbus ein Sklavenhändler? Die Fragen sind berechtigt. Die Bewertung historischer Figuren, vor allem wenn sie schon längere Zeit tot sind, ist aber äußerst problematisch anhand unserer heutigen Maßstäbe. Die Gründerväter der ersten Demokratie in den Vereinigten Staaten hielten Sklaven für etwas völlig Normales, die Magna Charta, das erste Zeugnis rechtsstaatlicher und den König bindender Normen strotzte nur so vor antisemitischen Bestimmungen. Also Vorsicht bei schnellen Bewertungen.