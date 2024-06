Universität Bonn Pro-palästinensische Demonstranten besetzen zwei Hörsäle

Pro-palästinensische Demonstranten haben am Mittwoch an der Universität Bonn vorübergehend zwei Hörsäle besetzt. Gegen Mittag habe die Polizei die Hörsäle geöffnet, 16 Besetzer vorgefunden und ihre Personalien aufgenommen, sagte ein Polizeisprecher. Damit sei die Aktion beendet gewesen. Die Universität habe eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs gestellt. Vor dem Unigebäude am Hofgarten hätten zudem etwa 20 bis 40 Personen demonstriert, sagte der Sprecher.