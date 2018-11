Haushalte teilweise ohne Netz : Große Unitymedia-Störung in NRW

Münster In einigen Städten in NRW sind am Donnerstagmittag zahlreiche Haushalte ohne Telefon, Internet und TV. Grund dafür ist eine Störung in Münster.

Wie Unitymedia gegen 12 Uhr auf Twitter mitteilte, gibt es am zentralen Netzknotenpunkt in Münster eine „größere Störung“. Davon seien Kunden in NRW betroffen. Wann die Störung behoben sein wird, ist noch unklar.

Ursache für die Störung ist laut Unitymedia ein beschädigtes Glasfaserkabel, das bei Tiefbauarbeiten beschädigt wurde. Ein Techniker-Team sei vor Ort.



Im Internet berichten Kunden vor allem aus der Region Münster über Totalausfälle. Aber auch in Erkelenz waren Kunden teilweise komplett ohne Internetzugang, Telefon oder Fernsehen.

(skr)