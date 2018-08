Uniklinik Essen: Verdi-Mitglieder stimmen für unbefristeten Streik 2018

Essen Nicht nur an der Uniklinik Düsseldorf, sondern auch an der Uniklinik Essen wollen Pflegekräfte und andere Mitarbeiter unbefristet streiken. Das ergab eine Urabstimmung. Die Beschäftigten fordern bessere Arbeitsbedingungen und mehr Personal.

Seit Monaten dauert der Tarifkonflikt an den Unikliniken in Düsseldorf und Essen an. Es geht um die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten und die Personalstärke in den Krankenhäusern. Die Gewerkschaft Verdi will Haustarife über die Mindestbesetzung der Stationen erzwingen. Mehrere Verhandlungsrunden mit den Klinikleitungen haben bislang nicht zu einem Ergebnis geführt.