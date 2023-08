Therapie gegen Spritzenphobie Wenn die Angst vor Spritzen extrem ist

Für Isabella Lohmann bedeutet jeder Besuch beim Arzt eine Tortur, ihr eine Spritze zu geben oder Blut abzunehmen, ist fast unmöglich. Die zwölfjährige Bonnerin ist Autistin, sie kann sich nicht vorstellen, was bei einer Untersuchung passiert. „Isabella reagiert jedes Mal extrem, lässt sich nicht einmal ein Pflaster aufkleben“, sagt ihre Mutter Carmen Lohmann. Niedergelassene Kinderärzte sind in so einem Fall wegen des hohen Aufwands oft überfordert. Hilfe hat die Familie im Universitätsklinikum Bonn (UKB) gefunden – dort werden Kinder und junge Erwachsene mit einer ausgeprägten Spritzenangst seit rund einem Jahr mit einem eigens entwickelten Stufenkonzept behandelt.