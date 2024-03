„Nur akute schwere Notfälle“ IT-Probleme – Betrieb an Uniklinik Bonn stark eingeschränkt

Bonn · Ein zentrales Problem in den Rechenzentren hat am Universitätsklinikum Bonn am Montag für erhebliche Einschränkungen gesorgt. Rettungsdienst und Hubschrauberanflüge seien auf ein Notsystem umgestellt.

18.03.2024 , 19:11 Uhr

Die Uniklinik Bonn hat seit Montag (18. März 2024) erhebliche IT-Probleme. Das hat Auswirkungen auf den Betrieb des Krankenhauses. Foto: dpa/Oliver Berg

Aktuell könnten nur die akuten schweren Notfälle behandelt werden, sagte eine Sprecherin am Montagabend (18. März 2024). Die Leitstellen des Rettungsdienstes seien entsprechend informiert worden. Auch Hubschrauberanflüge seien auf ein Notsystem umgestellt. Das UKB stellte klar, dass die bereits betreuten Patienten auch weiterhin behandelt werden. „Das UKB ist zurzeit für zusätzliche externe Patienten, außer denen, die uns dringend brauchen, abgemeldet“, hieß es. Man müsse sich vorübergehend auf das notwendige Minimum beschränken. Die IT-Abteilung des UKB sei mit „externer Unterstützung und mit maximaler Anstrengung“ dabei, das Problem zu identifizieren und zu beseitigen. Man habe aktuell keinen Hinweis auf einen Cyberangriff, schilderte die Sprecherin. Laborinformationen oder Neuanmeldungen könnten derzeit nicht wie gewohnt an Rechnern bearbeitet, sondern müssten von Hand und mit Formularen erledigt werden. Am späten Mittag war der Planungsstab unter Vorsitz des Vorstandes einberufen worden, der regelmäßig tage. Auch der WDR hatte berichtet.

