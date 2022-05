„Reine Notwehr“ : Uniklinik-Beschäftigte in NRW streiken weiter

Der Streik an den Unikliniken in NRW geht weiter (Symbolbild). Foto: dpa/Uwe Anspach

Essen Der Streit an den Unikliniken in NRW geht weiter: Im seit Monaten andauernden Kampf um bessere Arbeitsbedingungen beklagen die Beschäftigten der sechs Universitätskliniken des Landes eine mangelnde Kooperationsbereitschaft und zermürbende Hinhaltetaktik der Arbeitgeber.

„Die Kolleginnen und Kollegen sind entschlossen, so lange zu streiken, bis ein Tarifvertrag Entlastung unterzeichnet ist“, kündigte die zuständige Verdi-Sekretärin im Bezirk Ruhr-West, Katharina Schwabedissen, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Streikzelt am Uniklinikum Essen an.