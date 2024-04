Studie der Universität Vechta und IU Bremen Lehrkräfte registrieren immer mehr religiös motivierte Konflikte an Schulen

Vier Jugendliche, davon drei aus Nordrhein-Westfalen, wurden am vergangenen Freitag wegen Terrorverdachts festgenommen. Sie sollen Pläne zur Ausreise in Gebiete des sogenannten Islamischen Staats und zu Anschlägen in deutschen Städten geschmiedet haben. Anfang des Jahres Kostenpflichtiger Inhalt wurde ein Fall aus Neuss bekannt, wo Oberstufenschüler einer Gesamtschule versucht haben sollen, strenge islamistische Regeln dort durchzusetzen. Es scheint also, als ob es an den Schulen immer häufiger zu Konfliktfällen mit religiösem Bezug käme. Eine deutschlandweite, aber nicht repräsentative Studie der Universität Vechta und der IU Internationalen Hochschule Bremen bestätigt nun zumindest in vorläufigen Ergebnissen, dass Lehrkräfte vermehrt religiös motivierte Konflikte in ihrem Alltag wahrnehmen.