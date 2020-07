Studie der Uni Duisburg-Essen : Wenn Arbeitnehmer mitbestimmen, tricksen Unternehmen weniger

Düsseldorf Können Arbeitnehmer mitbestimmen, versuchen Unternehmen weniger oft, ihre Bilanzen durch Tricks positiver dastehen zu lassen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Universität Duisburg-Essen.

Unternehmen mit einer stärkeren Mitbestimmung von Arbeitnehmern nutzen einer Studie zufolge seltener Spielräume, um ihre Bilanzen positiver darzustellen. „Mitbestimmung führt zu einer geringeren Ausnutzung von Bilanzierungs- und Steuergestaltungsspielräumen, was mit einer besseren langfristigen Performanz verbunden ist“, schreiben Forscher der Universität Duisburg-Essen, die für eine von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung geförderten Studie mehrere Hundert Unternehmen in Deutschland untersucht haben. Zuvor hatte am Donnerstag die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet.