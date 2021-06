Universität in Bonn : Prüfung geht trotz medizinischen Notfalls im Staatsexamen weiter

Universität in Bonn

Studenten sitzen in einem Hörsaal (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Daniel Reinhardt

Bonn Trotz eines medizinischen Notfalls bei einem Kommilitonen haben Studierende an der Uni Bonn eine Jura-Prüfung weiter schreiben müssen. Daran gibt es Kritik.

„Ein Abbruch der Klausur war aus unserer Sicht nicht geboten“, sagte Matthias Nordmeyer vom Justizprüfungsamt Köln am Mittwoch. Der Vorfall hatte sich am Montag ereignet. „Sämtliche Prüflinge an diesem Ort hätten sonst später eine neue Klausur schreiben müssen“, sagte Nordmeyer. Stattdessen sei den etwa 130 Studierenden eine „Schreibzeitverlängerung“ von 20 Minuten gewährt worden.