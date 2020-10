Unglück in Hagen : Unbekannter stirbt nach Sturz von Balkon

Unglück in Hagen

Hagen Zwei Personen sind in Hagen in die Wohnung eines flüchtigen Bekannten eingedrungen. Nachbarn riefen den Besitzer, doch bevor dieser eintraf, stürzte einer der beiden Eindringlinge aus dem dritten Stock.

Hagen (dpa/lnw) - Ein unbekannter Mann ist in Hagen von einem Balkon gestürzt und gestorben. Nach Polizeiangaben vom Sonntag war er am Samstagnachmittag gemeinsam mit einer 28-jährigen Frau ohne Erlaubnis in die Wohnung eines flüchtigen Bekannten im dritten Stockwerk eines Hauses eingedrungen. Nachbarn merkten das und riefen den Besitzer.