In vielen Städten in Nordrhein-Westfalen bleiben Mord- und Kriminalfälle ungeklärt, da von den Tätern jegliche Spur fehlt. In den vergangenen Jahren blieben so Hunderte Straftaten ungelöst. Wir zeigen Mordfälle, deren Spuren bis heute noch immer ins Nichts führen. Mord verjährt nie. Claudia Ruf war elf Jahre alt, als sie 1996 in Grevenbroich von einem Unbekannten entführt wurde. Zwei Tage nach ihrem Verschwinden wurde die Leiche des Mädchens entdeckt. Der Täter hatte das Kind vergewaltigt, erdrosselt und angezündet. Seit Anfang Januar 2019 verfolgen die Ermittler einen neuen Ansatz in dem Mordfall. Aus taktischen Gründen wollten sie mehr bislang nicht sagen.