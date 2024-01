Ungeklärte Fälle in NRW Alte Akten wieder aufgeklappt – diese „Cold Cases“ bewegten 2023

Mordfall Claudia Ruf: DieKostenpflichtiger Inhalt Elfjährige wurde 1996 in Grevenbroich bei Düsseldorf entführt, sexuell missbraucht und in Euskirchen tot auf einem Feldweg gefunden. An der Leiche wurde DNA sichergestellt, die vom Täter stammen dürfte. Im Frühjahr 2023 starteten die Ermittler erneut eine DNA-Massenuntersuchung.